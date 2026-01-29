‘YAYA GEÇİDİ VAR AMA İŞARETİ YOK’

​Kazanın meydana geldiği noktada çarpıcı bir tespitte bulunan Muhtar Sönmez, yaya güvenliğinin adeta hiçe sayıldığını belirtti. Daha önce bölgede bulunan uyarıcı levhaların kaldırıldığını ve asfalt üzerindeki yaya geçidi çizgilerinin silindiğini ifade eden Sönmez, durumu şu sözlerle özetledi: "Burada daha önce yaya geçidini belirten levhalar ve yol üzerinde işaretlemeler mevcuttu. Ancak zamanla bu işaretler silindi, levhalar kaldırıldı. İşin en tehlikeli boyutu ise şu: Bu geçit resmi kayıtlarda hâlâ aktif görünüyor ve vatandaşlar burayı kullanmaya devam ediyor. Fakat sürücüleri uyaracak hiçbir işaret olmadığı için araçlar hız kesmeden geçiyor. Bu durum resmen kazaya davetiye çıkarmaktır."

​YETKİLİLERE ACİL GÖREV ÇAĞRISI

​Can ve mal güvenliğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu vurgulayan Ahmet Sönmez, yeni faciaların yaşanmaması için Karayolları yetkililerine net bir çözüm önerisi sundu:

​"Bu noktalar ya tamamen trafiğe ve yaya geçişine kapatılmalı ya da acilen standartlara uygun uyarıcı levha ve yer işaretlemeleriyle donatılmalıdır. Geçiş noktalarında sürücülerin farkındalığını artıracak, hız kesmelerini sağlayacak somut önlemler alınmalıdır."

​Sönmez, açıklamasını şu sarsıcı cümlelerle noktaladı: "Bir can daha yitirmek istemiyoruz. Yetkilileri bir an önce görevlerini yapmaya ve bu 'ölüm noktalarına' müdahale etmeye davet ediyorum."