KALE yolu üzerinde hizmet veren Öztürk Kolcuoğlu Restaurant'ta düzenlenen doğum günü kutlamasına çiftin yakın dostları ve aile bireyleri yoğun ilgi gösterdi. Özenle hazırlanan süslemeler, doğum günü pastası ve neşeli atmosfer geceye renk kattı. Davetliler, minik Alya'nın ilk yaş gününde aileyle birlikte bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kutlama boyunca keyifli anlar yaşanırken, Alya Kolcuoğlu davetlilerin ilgi odağı oldu. Sevimli tavırlarıyla herkesi gülümseten minik Alya, misafirler tarafından adeta hediye yağmuruna tutuldu. Aile yakınları ve dostları, Kolcuoğlu çiftini tebrik ederek Alya'ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Kutlama sonunda hatıra fotoğrafları çekilirken, Kolcuoğlu ailesi bu özel günü kendileriyle paylaşan tüm dostlarına teşekkür etti. Neşe ve samimiyetin hakim olduğu kutlama, davetlilerin yüzünde güzel anılar bırakarak sona erdi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi