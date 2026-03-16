Dünyanın en kritik petrol güzergahlarından Hürmüz Boğazı'nda İran ile yaşanan kilitlenme, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında dev bir siyasi çatlağa dönüştü. Bölgedeki ablukayı tek başına kırmakta zorlanan ABD Başkanı Donald Trump, faturayı Avrupalı müttefiklerine kesti. Ukrayna savaşı sürecinde Washington'un Avrupa için yaptığı fedakarlıkları sert bir dille hatırlatan Trump, NATO üyelerinin Hürmüz'deki askeri operasyonlara derhal mayın temizleme gemisi ve asker göndermesini istedi. Beklenen desteğin gelmemesi halinde ittifakın geleceğini tartışmaya açacağını açıkça ima eden Trump, müttefikleri "çok kötü bir gelecekle" yüzleşmekle tehdit etti.

UKRAYNA'NIN DİYETİ İSTENİYOR

Financial Times'a verdiği röportajda Avrupa'nın Körfez petrolüne çok daha fazla bağımlı olduğunu belirten ABD lideri, ittifak ilişkilerine şantaj gibi bir yaklaşım getirdi. Trump, "Ukrayna bizden binlerce kilometre uzaktayken onlara yardım ettik. Biz her zaman yanlarındaydık ancak müttefiklerimizin orada olacağından emin değilim" sözleriyle Avrupa'nın tavrını hedef aldı. Hürmüz'deki tıkanıklığı aşmak için Avrupa'nın elindeki mayın temizleme gemilerinin acilen bölgeye sevkini talep eden Başkan, İran'ın füze altyapısını vurmayı sürdürdüklerini ancak Tahran yönetiminin anlaşmaya henüz hazır olmadığını ileri sürdü.

ALMANYA'DAN REST: ÇATIŞMAYA GİRMEYİZ

Washington'dan gelen bu ağır baskıya ilk ve en net ret cevabı ise Berlin yönetiminden geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da tam onayını aldığını vurgulayarak, Hürmüz Boğazı'ndaki hiçbir askeri hareketliliğin parçası olmayacaklarını kesin bir dille ilan etti. Çözümün askeri güç değil, diplomatik müzakere olduğunu savunan Wadephul, Avrupa Birliği'nin daha önceki deniz misyonlarının (Aspides) sonuç vermediğine dikkat çekti.

600 TANKERLİK 'ÖLÜM KUTUSU' RİSKİ

Küresel petrol taşımacılığının beşte birini sırtlayan Hürmüz Boğazı, 28 Şubat'tan bu yana fiilen kapalı ve kriz günden güne büyüyor. Bölgenin iki yakasında 600'ü aşkın dev tanker geçiş için beklerken, ABD'nin "savaş gemileri eşliğinde geçiş" planı askeri uzmanlarca felaket senaryosu olarak görülüyor. Amerikalı komutanlar, İran'a ait insansız hava araçları ve küçük hücumbotlardan oluşan 'sivrisinek filolarının' boğazı anında bir "ölüm kutusu"na çevirebileceği uyarısında bulunuyor. Mevcut lojistik darboğazda en güvenli senaryoda dahi tankerlerin tahliyesinin aylarca sürmesi öngörülürken, küresel sigorta şirketlerinin savaş poliçelerini askıya alması krizi iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

ALANYA TURİZMİ VE YEREL EKONOMİ MERCEK ALTINDA

Dünyayı sarsan bu dev enerji krizinin olası yansımaları, turizm başkenti Alanya'da da büyük bir endişeyle takip ediliyor. Boğazda sıkışan yüzlerce petrol tankeri ve artan küresel savaş riski, akaryakıt ve enerji fiyatlarında şok yükselişleri tetikleme potansiyeli taşıyor. Uçak yakıtından lojistiğe, temel gıdadan konaklama tesisi giderlerine kadar pek çok kalemi zincirleme etkileyecek olan bu kriz, Alanya'daki işletmeciler ve vatandaşlar için doğrudan bir risk oluşturuyor. Uçuş maliyetlerinin tırmanması ve Avrupa'da yaşanacak muhtemel bir ekonomik sarsıntının, bölgeye gelecek turist sayısını ve yerel ekonomiyi nasıl şekillendireceği Alanya kamuoyu tarafından yakından izleniyor.