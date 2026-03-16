Körfez'de sular kaynarken, savaşın dehşet verici boyutu dünyadan gizleniyor. The Economist dergisinin sarsıcı raporuna göre, açık kaynak istihbaratının (OSINT) en güçlü silahı olan ticari uydu görüntüleri aniden kesime uğradı. Dünyanın en büyük gözlem filolarını yöneten Planet Labs ve eski adıyla Maxar olan Vantor, Ortadoğu'daki çatışma alanlarına dair yüksek çözünürlüklü görsellerin yayımına eşi benzeri görülmemiş bir kısıtlama getirdi. Savaşın ilk günlerinde 4 günlük bir gecikmeyle (delay) sunulan görüntüler, alınan ani bir kararla tam 2 hafta boyunca gizli tutulacak. Bu devasa sansür ağı sadece Körfez ülkelerini değil, İran'ın tamamını ve bölgedeki ABD ile müttefik üslerini de kapsıyor.

GİZLİ KARA HAREKATI HAZIRLIĞI MI?

Karartma skandalı, 6 Mart günü bir araştırmacının İran kıyılarına dair görsellere aniden erişimini kaybetmesiyle gün yüzüne çıktı. Planet Labs bu politikayı "sivillere zarar verecek saldırıları önlemek" ve "şeffaflık ile güvenlik dengesi" sözleriyle savundu. California'daki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden (MIIS) Jeffrey Lewis, İran'ın dalgalar halinde fırlattığı füzelerin hasar tespitinde bu görüntülerin kritik olduğunu belirtiyor. Ancak perde arkasında çok daha büyük bir şüphe var. Sektör kaynakları, karartmanın ardında ABD'nin İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için planladığı olası bir "kara operasyonu" ihtimali yattığını öne sürüyor. Dahası, Trump yönetiminin Ulusal Keşif Ofisi (NRO) aracılığıyla şirketlere ağır baskı yaptığı, asıl hedefin ise ABD radarlarına ve petrol tesislerine yapılan isabetli vuruşları, yani müttefiklerin ağır kayıplarını örtbas etmek olduğu iddia ediliyor.

MEYDAN YAPAY ZEKANIN SAHTE HABERLERİNE KALDI

Bu korkunç bilgi vakumu, savaşın gerçeğini yapay zekanın (AI) manipülatif üretimlerine teslim etti. Gerçek görüntülerin engellenmesiyle birlikte nükleer tesislerin denetimi de felç oldu; Birleşmiş Milletler (IAEA) gözlemcilerinin Buşehr'deki reaktörü izlemesi artık neredeyse imkansız. Dezenformasyon fırtınasının ilk adımı olarak İranlı Tehran Times gazetesi, Bahreyn'deki bir ABD üssünde vurulmuş bir radar kubbesi (radome) gösteren tamamen yapay zeka üretimi sahte bir fotoğrafı dolaşıma soktu. Sansür, en acı yüzünü ise savaş suçlarının belgelenmesinde gösteriyor. Çatışmaların başladığı 28 Şubat'ta ABD'ye ait Tomahawk füzelerinin İran'ın Minab kentinde bir kız okulunu vurduğu, uydu görüntüleri ve videoların eşleştirilmesiyle kanıtlanmıştı. Uzmanlar, Avrupa'nın Airbus'ı veya Çin'in Jilin-1 ve Siwei uydularının bölgeyi tarama sıklığının yetersiz kalması nedeniyle artık sivil katliamların kanıtlanamayacağı ve hesap sorulamayacağı uyarısını yapıyor.