Olay Oba Mahallesi Milli Egemenlik Stadı yanında meydana geldi. Oba Çayı kenarında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Debisi düşük olan çayın beton zeminine çarparak yaralanan kişi, itfaiye ekibince sarkıtılan merdiven yardımıyla yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtarıldı. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

