Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, ani vefatıyla hem siyaset dünyasını hem de Alanya kamuoyunu derinden sarsan İlçe Başkanı Alper Arıkan’ın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Arıkan, “Türk milliyetçiliği davasının yiğit bir komutanı” olarak tanımlanırken, ömrünü Türk milletine ve ülkü mücadelesine adayan bir dava insanı olduğu vurgulandı.

Teşkilatın mesajında, Arıkan’ın Türk milletinin geleceği için yılmadan mücadele ettiği belirtilerek, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Arıkan’ın yalnızca bir siyasi isim değil, aynı zamanda güler yüzlü, gönlü geniş ve insan sevgisiyle dolu bir şahsiyet olduğuna dikkat çekildi.

Mesajda, “Alper Başkanımız yalnızca bir dava adamı değil; aynı zamanda gönlü geniş, yüzü gülen, insan sevgisiyle dolu bir Türk beyefendisiydi. Onun bıraktığı iz; Türk milliyetçiliğinin sarsılmaz iradesinde, dava arkadaşlarının yüreğinde ve Alanya’nın hafızasında yaşamaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Teşkilat, Arıkan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, cenaze törenine katılarak destek olan Alanya halkına, dava arkadaşlarına ve parti camiasına teşekkür etti. Açıklamanın sonunda ise merhum Alper Arıkan için Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilendi.



Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR