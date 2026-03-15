ALANYA Belediye Başkan Danışmanı ve CHP Meclis Üyesi Faruk Konukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Cumhuriyeti kurulduğu yerde yıkacağız" diyenlerin toplandığı bir siyasi partinin iktidarında kuvvayi milliye ve Kurtuluş Savaşı'nın değersizleştirildiği, Erzurum kongresinin yapıldığı tarihi binanın yıkılması için uğraşanların İçişleri bakanı yapıldığı, cumhuriyetin en önemli kalkınma merkezi Atatürk orman çiftliğine Atatürk O.Ç diye tabela asıp itibarsızlaştırıldığı bir iktidar döneminde Türkçe'nin ilk kez resmi dil ilan edildiği Karaman'da, İstiklal Marşı'nın arapça okunması tesadüf değil cumhuriyetin yıkım projesinin bir parçasıdır.Ak Parti ile pazarlık değil mücadele edilir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ

Konukçu’nun açıklamasına yanıt veren AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Baran Demiral, mesajın toplumu kutuplaştırıcı bir içerik taşıdığını ifade etti. Demiral açıklamasında, “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz Belediyespor kulübü ve belediyenin eğitim faaliyetlerinde sorumluluk taşıyan bir meclis üyesinin toplumun bir kesimini hedef alan ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanması kabul edilemez. Belediyecilik; gençleri spor, eğitim ve ortak değerler etrafında buluşturma sorumluluğudur. Ancak görüyoruz ki bazıları bu sorumluluğu yerine getirmek yerine ideolojik nefret üretmeyi tercih etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Marşı bu milletin ortak değerleridir. Bu değerleri kullanarak toplumu ayrıştırmaya çalışan zihniyet aslında kendi siyasi öfkesini yansıtmaktadır. Daha da vahimi, böyle bir anlayışın çocuklarımızın bulunduğu spor ve eğitim alanlarında görev almasıdır. Bu noktada kamuoyunun sorması gereken soru açıktır: Bu ayrıştırıcı zihniyet, Belediyespor’da spor yapan AK Partili velilerin çocuklarına da aynı anlayışla mı yaklaşacaktır? Belediyenin etüt merkezlerinden yararlanan ve kendi görüşünde olmayan velilerin çocuklarına karşı da mı sergilenecektir? Toplumu kutuplaştıran değil birleştiren bir anlayışın hâkim olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; ayrıştırıcı dili kullananları sorumluluklarının farkına varmaya davet ediyoruz. Bu zihniyetle mücadelemiz ise dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlılıkla sürecektir ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

