ESKİ belediye hizmet binası yanındaki meydanda gerçekleştirilen programda ilk olarak geleneksel Türk gölge oyununun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat sahne aldı. Hacivat ile Karagöz'ün neşeli atışmaları özellikle çocuklar başta olmak üzere meydanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Gecenin devamında ise Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden İsmail Altunsaray sahneye çıktı. Sevilen türkülerini Alanyalılar için seslendiren sanatçı, duygu dolu ezgileriyle izleyenlere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Ramazan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle Ramazan ayı boyunca devam edecek. Alanya Belediyesi'nin organize ettiği programlar, kente Ramazan ruhunu taşıyan önemli buluşmalar arasında yer alıyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya'da THM rüzgarı esti
Alanya Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında kurulan Ramazan Meydanı, nostaljik stantları ve kültürel programlarıyla vatandaşların buluşma noktası olmaya devam ediyor
Kaynak: Haber Merkezi
