MİLLİ Egemenlik Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan Alanya 1221 FSK, 10. dakikada Berk Kırkıcı'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Mustafa Apardı, 30. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı. Bu golün hemen ardından 31. dakikada Alaattin Mumci sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi. Konuk ekipte Hasan Talha Ceyhan ise 40. dakikada kaleci İlker'in önde olduğunu görerek orta sahadan attığı golle skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Alanya 1221 FSK, 79. dakikada Akmal Doğan'ın golüyle farkı yeniden 3'e çıkardı. Maçın son dakikasında Şükrü Mert Şanlı da ağları havalandırarak skoru 5-1'e taşıdı. Bu galibiyetle puanını 30'a yükselten mavi-beyazlı ekip, ligde son 5 haftaya girilirken küme düşme hattıyla arasındaki farkı 10 puana çıkararak büyük bir avantaj yakaladı. Cemali AYDINOĞLU

