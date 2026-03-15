Kaza, saat 04.00 sıralarında Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan Danimarka uyruklu A.G’nin (26) kullandığı 07 AGZ 441 plakalı otomobil, F.Ç. (26) idaresindeki 23 FC 379 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 23 FC 379 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan R.G.A. (22) yaralandılar. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.(MEHMET AL /SABAH)



