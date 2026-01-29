Siyasi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı, yönetim kadrosunu güçlendirmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan resmi açıklamada, kadın kollarının yeni dönem stratejileri ve saha çalışmaları için Çiçek Dağlı isminde karar kılındığı belirtildi.

​‘ALANYA’MIZA HAYIRLI OLSUN’

​Atamaya ilişkin bir tebrik mesajı yayımlayan İlçe Başkanı Burhan Dündar, teşkilatlanma çalışmalarının önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: ​ "Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı görevine Çiçek Dağlı atanmıştır. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor, bu atamanın hem teşkilatımıza hem de Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."