Karabük'te şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen silahlı olay, büyük paniğe neden oldu. Ovacık ilçesine bağlı Çatak köyünün muhtarı olduğu belirtilen 48 yaşındaki Veysel Leylek ile terminaldeki lokantada çalışan 45 yaşındaki S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı saldırıyla sonuçlandı.

TARTIŞTIĞI KADINA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalindeki bir lokantada yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, muhtar Veysel Leylek ile lokantada çalışan S.B. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma giderek büyüdü.

Tartışma sırasında yanında bulunan tabancayı çıkaran Leylek, kadına iki el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği S.B. yaralanırken, olay yerinde panik yaşandı.

MUHTAR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadına ateş açmasının ardından aynı tabancayı kendisine doğrultan Veysel Leylek, kendi yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, muhtar Leylek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Silahlı saldırıda yaralanan 45 yaşındaki S.B., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı lokantada ve çevresinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden muhtarın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında muhtar ile yaralanan kadın arasında yaşanan tartışmanın nedeni araştırılıyor.

Öte yandan bazı yerel basın kaynaklarında, Veysel Leylek'in kısa süre önce eşinden ayrıldığı yönünde bilgiler yer aldı.

Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.