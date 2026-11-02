​BARIŞ ANLAŞMASI TERSİNE GÖÇ BAŞLATIR

​Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ihtimalinin Alanya emlak piyasası üzerindeki olası etkilerine dikkat çeken Ahıskalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Sulu, "İki ülke arasında bir barış anlaşması sağlanırsa ki bu uzak bir ihtimal değil. Bu defa buradan daire alan Ukrayna vatandaşları ülkelerine dönecektir. Alanya'da 10 binden fazla daire satın alan Ukrayna ve Rus vatandaşları, özellikle Ukraynalılar ülkelerine dönecekler. Memleketlerinde birçoğu evlerini kaybetti ve çaresizlikten gelip burada daire aldılar. Kiracı olanların yüzde 90 gibi bir kısmı zaten çok önceden ülkelerine döndü. Eğer barış gerçekleşirse hepsi dairelerini satışa çıkaracak ve bu durum zaten elde kalan 1+1 satılık daire sayısını bir anda katlayacak," dedi.

​FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK, ELDE KALAN 1+1’LER YÜK OLDU

​Konut arzındaki artışla birlikte fiyatların aşağı çekileceğini ifade eden Sulu, müteahhitlerin üzerindeki aidat yüküne işaret ederek şunları söyledi: "Fiyatlar bu çerçevede çok daha alt seviyelere düşecektir. Elde kalan ve özellikle yabancıya yönelik olarak inşa edilen 1+1 daireler, müteahhitler üzerinden her ay ödenen aidatlarla bile büyük bir yük getirmeye başladı. Yerli vatandaşların da bu tip daireleri alma alışkanlığı edinmesi gerekiyor. Elde kalan dairelerin daha cazip fiyatlarla ve ödeme kolaylıklarıyla eritilmesi şart. Satılmayı bekleyen binlerce bu tip dairenin ekonomiye kazandırılması lazım; bu da turizm amaçlı kiralama yöntemiyle olabilir."

​ALANYA, NEW YORK VE MOSKOVA’DAN DAHA PAHALI HALE GELDİ

​Türkiye'nin artan yaşam maliyetleri yüzünden cazibesini yitirdiğini savunan Nazım Sulu, Karadağ örneğini vererek şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni yılda 2027 yılı emlak ve inşaat sektörü için yine kayıp yıl olacak. İnsanlar artık Alanya'yı ve Türkiye'yi tercih etmiyor. Bir hafta önce Karadağ'daydım. Bir restoranda iki arkadaş yemek yedik, ödediğim rakam sadece 50 avro; yani bize göre komik bir rakam. Eskiden Ruslar, Ukraynalılar 100 dolarla üç beş gün geçiniyordu, şimdi sokağa çıktıkları an tükeniyor. Türkiye yaşam şartlarıyla Dubai'yi dahi geçti. Savaşa rağmen bizden daha ucuz bir ülke. Oturum izni açıldı ama şu an gelen yok. Eskiden Alanya'ya gelmek için can atan insanlar şimdi yön değiştirdi. Dünyanın en pahalı kentleri arasında New York ve Moskova gelir; şu an Alanya her iki şehirden de pahalı. Domates, sebze, meyve Türkiye'den ithal ediliyor ama orada bizden daha ucuz. Bunu gören insanlar şaşkınlığını gizleyemiyor."

​HİZMET KALİTESİ DÜŞTÜ, KALİFİYE ELEMAN KIZILAY HAFZASINA DÖNDÜ

​Sektörde yaşanan fiyat artışlarına rağmen hizmet kalitesinin gerilediğine vurgu yapan Sulu, "Eskiden bizde hizmet ucuz, servis çok kaliteliydi. Şimdi hem pahalı hem de hizmet kalitesi çok düştü. 10 yıl öncesine göre nitelikli eleman kalitesinde büyük bir düşüş var. Herkes ucuz personel çalıştırma peşinde ve bu da kaliteyi doğrudan düşürüyor," ifadelerini kullandı.

​Ahıskalı Grup olarak iş anlayışlarını değiştirdiklerini ve yeni projelerde rotayı yerli pazara çevirdiklerini açıklayan Sulu, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni dönem için projelerimiz var ancak artık anlayışımızı değiştirdik. 2027 yılında yeni bir konut projesine başlıyoruz. Buradaki kıstasımız halk tipi daireler ve hedef kitlemiz kesinlikle yerli müşteriler olacak. 2+1 ayrı mutfak Türk tipi daireler her zaman satılır. Geniş, ferah ve merkezi konumda kendi insanımıza hitap edecek projeler her zaman satar; Alanya 1+1 daireye artık doydu.”