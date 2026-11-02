Sermaye piyasalarında 17 Eylül 2026 tarihinde başlayan fon krizi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. "Borsa manipülasyonu" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın, avukatı vasıtasıyla 680 milyon liralık ödeme yaptığı duyuruldu.

Haksız kazançların kamuya aktarılması amacıyla yürütülen işlemler kapsamında gerçekleşen bu ödeme, "gönüllü iade" statüsünde kayıtlara geçti. Soruşturma sürecinde bugüne kadar aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve holding yöneticilerinin yanı sıra eski ve mevcut üst düzey kamu görevlileri hakkında da yasal işlem başlatılmıştı.

100'DEN FAZLA ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Eski bürokratlar ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu kapsamlı soruşturmada tutuklu sayısının 100'ü aştığı bildirildi. Devam eden hukuki süreçte şüphelilerin mal varlıkları ve tüm finansal hareketleri mercek altında tutulmaya devam ediyor.

İADE EDİLEN TOPLAM TUTAR NE KADAR OLDU?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, yasal süreçte gönüllü iade mekanizmasını kullanan kişi sayısı artış gösteriyor. Bugüne kadar İnan Altınbaş dahil toplam 37 kişinin gönüllü iade yoluna gittiği ve devlete geri ödenen toplam tutarın 18 milyar lirayı aştığı iddia edildi.