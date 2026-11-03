Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatları, kasım ayına hızlı bir yükselişle başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler ve vergi yükü, pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak LPG fiyatlarına yapılan yaklaşık 9,50 TL'lik artış, özellikle ekonomik ulaşım için otogazlı araçları tercih eden sürücüleri yakından ilgilendiriyor.

OTOGAZA DEV ZAM POMPAYA YANSIDI

3 Kasım Salı günü itibarıyla otogaz fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Bazı fiyat takip platformlarının verilerine göre LPG'nin litre fiyatına yaklaşık 9,50 TL zam yapıldı.

Artışın ardından İstanbul'da otogazın litre fiyatı 50,70 TL seviyelerine yükselirken, farklı şehirlerde ve dağıtım şirketlerinde fiyatların değişiklik gösterdiği görüldü.

LPG fiyatlarındaki bu yükseliş, benzine alternatif olarak otogaz kullanan milyonlarca sürücünün yakıt maliyetini önemli ölçüde artırdı.

BENZİN VE MOTORİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Otogazdaki büyük artıştan önce benzin ve motorin fiyatları da yükselmişti. 1 Kasım'da benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılmıştı.

Son artışların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 TL'nin üzerine çıkarken, motorin fiyatları 100 TL sınırını aştı.

Böylece kasım ayının ilk günlerinde benzin, motorin ve LPG olmak üzere üç temel akaryakıt türünde de sürücülerin maliyetlerini artıran fiyat değişiklikleri yaşandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

3 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası için çeşitli fiyat takip kaynaklarında yer alan yaklaşık litre fiyatları şöyle:

Benzin: 80,50 TL

Motorin: 100,50 TL

Otogaz (LPG): 50,70 TL

DEPO DOLDURMANIN MALİYETİ KATLANDI

Akaryakıta gelen zamlar, sürücülerin yalnızca günlük ulaşım giderlerini değil, bir depo yakıt için ödedikleri toplam tutarı da artırdı.

İstanbul'daki yaklaşık fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti benzinde 4 bin 25 TL'ye, motorinde ise 5 bin 25 TL'ye ulaştı.

Otogazda ise 40 litrelik bir dolumun maliyeti yaklaşık 2 bin 28 TL'yi buldu.

Son zamlar dikkate alındığında 50 litrelik bir depo için benzinde yaklaşık 205 TL, motorinde 180 TL ek maliyet oluştu. LPG'deki 9,50 TL'lik artış ise 40 litrelik dolumda 380 TL'lik fark yarattı.

ZAMLAR ULAŞIM VE TAŞIMACILIK MALİYETLERİNİ ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş yalnızca özel araç sahiplerini değil, ticari taşımacılık sektörünü de yakından ilgilendiriyor.

Özellikle motorin fiyatlarının 100 TL seviyesini aşması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan işletmeler açısından önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor.

Nakliye giderlerindeki yükselişin ilerleyen süreçte gıda, lojistik ve çeşitli hizmet sektörlerindeki fiyatlara da yansıması ihtimali bulunuyor.

Şehir içi ulaşımda ve taksi taşımacılığında kullanılan LPG'li araçların maliyetleri de son zamla birlikte artmış durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri ürün fiyatları ve vergiler önemli rol oynuyor.

Özellikle petrol ürünlerinin uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandırılması, döviz kurundaki değişimlerin Türkiye'deki pompa fiyatlarına yansımasına neden olabiliyor.

Bunun yanı sıra Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) de tüketicilerin ödediği nihai fiyatın önemli bir bölümünü oluşturuyor.

GÖZLER YENİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİNDE

Kasım ayının ilk günlerinde peş peşe gelen zamlar, araç sahiplerinin bütçesinde yeni bir yük oluşturdu.

Benzin ve motorindeki artışların ardından LPG fiyatlarının da yükselmesiyle sürücüler, akaryakıt piyasasındaki gelişmeleri daha yakından takip etmeye başladı.

Önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarının nasıl şekilleneceği, uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelere, döviz kuruna ve olası vergi düzenlemelerine bağlı olacak.