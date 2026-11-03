Türkiye, 2 Kasım 2026 tarihinde gelen şehit haberiyle yasa boğuldu. Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görevi sırasında aniden rahatsızlandı. Hastaneye sevk edilen Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

GÖREVİ BAŞINDA RAHATSIZLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görevli Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, 2 Kasım Pazartesi günü görev esnasında sağlık sorunu yaşadı.

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Şahin'e sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehadetinin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında Şahin'in görev yaptığı bölgede rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olduğunu belirterek ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı da yayımladığı açıklamada, şehit askerin kaybından duyulan derin üzüntüyü ifade ederek ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sabır diledi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTIRILDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehadet haberi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Garnizon Komutanı Tuğgeneral Günal Budak ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in de aralarında bulunduğu heyet, şehidin eşi Hazel Şahin'i ziyaret ederek acı haberi iletti.

Evli ve 6 aylık bir çocuk babası olan Şahin'in vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri de aileye taziye ziyaretinde bulundu.

SON YOLCULUĞUNA EDİRNE'DE UĞURLANACAK

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in cenazesinin, 3 Kasım Salı günü Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

Oğuz Şahin'in şehadet haberi, başta ailesi ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.