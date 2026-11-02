Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı Ali Bahar’ın 18 Temmuz 2024 tarihinde Kemer'de hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yargılamada karar duruşması görüldü. Antalya Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davaya konu olan iki sanık hakkındaki hükmünü açıkladı.

Yargılama sonucunda, tekneyi kullanan sanık M.S.Ç. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Davada yargılanan diğer tutuksuz sanık Y.C.Ç. hakkında ise beraat kararı verildi.

AİLEDEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Duruşmada söz alan Ali Bahar’ın eşi Şebnem Bahar, dosyaya sunulan bilirkişi raporunun denizcilik ve fizik kurallarına aykırı olduğunu savundu. Pervanenin dönüş şekli ile vücuttaki yara izlerinin uyuşmadığını belirten Bahar, sanıkların gerçeği saklayarak ortak bir hikaye uydurduklarını öne sürdü. Bahar'ın çocukları Ladin ve Tibet Bahar da rapora itiraz ederek, babalarının gerçek ölüm sebebinin aydınlatılmasını talep etti.

SANIK KAPTANIN KOMUTUNU UYGULADIĞINI SAVUNDU

Hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen M.S.Ç. ise savunmasında olay anında Ali Bahar'ı net olarak gördüğünü ve manevrayı körü körüne yapmadığını ifade etti. Tornistan (geri gitme) kararının teknenin kaptanı olan Bahar tarafından alındığını belirten sanık, sadece verilen komutu yerine getirdiğini bildirdi. M.S.Ç., Bahar'ın olay sırasındaki alkol seviyesini bilmediğini ve böyle bir hamle yapacağını öngöremediğini dile getirdi.

ASLİYE CEZA'DAN AĞIR CEZA'YA UZANAN SÜREÇ

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Bahar'ın kanında 2.55 promil alkol ve anestezik bir madde tespit edildiği bilgisi yer almıştı. Başlangıçta 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, Kemer 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'kasten öldürme' ihtimalini göz önünde bulundurarak verdiği görevsizlik kararı sonrası Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Kararın ardından bir açıklama yapan Bahar ailesinin avukatı Naim Karakaya, sanıkların 'Olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını beklediklerini aktardı. Çıkan kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını duyuran Karakaya, yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.