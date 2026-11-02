Türkiye’nin sanayi, üretim ve ihracat alanındaki önemli isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatı, iş dünyasını yasa boğdu. Tekstil sektöründe başladığı iş hayatında Zorlu Holding’i uluslararası ölçekte faaliyet gösteren büyük bir sanayi grubuna dönüştüren Zorlu’nun hayatını kaybettiği, holding tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

ZORLU HOLDİNG'DEN DUYGUSAL VEDA

Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Nazif Zorlu’nun Türkiye ekonomisine ve sanayisine sunduğu katkılara dikkat çekildi.

Açıklamada, Zorlu’nun vizyonu ve liderliğiyle grubun Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasına yükseldiği belirtilerek, gerçekleştirdiği yatırımlarla ihracat ve istihdama önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Zorlu’nun yaşamı boyunca benimsediği “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” anlayışının, grubun en değerli miraslarından biri olarak yaşatılacağı ifade edildi.

4 KASIM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ahmet Nazif Zorlu’nun cenaze programı da açıklandı. Zorlu, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Zorlu’nun naaşı, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Ailesi, merhumun vasiyeti doğrultusunda cenazeye çelenk gönderilmemesini, bunun yerine isteyenlerin sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmasını istedi.

TEKSTİLDEN SANAYİ DEVİNE UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

İş hayatına genç yaşlarda baba mesleği olan tekstille başlayan Ahmet Nazif Zorlu, ilk ticari faaliyetlerini Trabzon’da açtığı mağazayla sürdürdü.

1970 yılında şirket merkezini İstanbul’a taşıyan Zorlu, 1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks’i kurdu. 1990 yılında şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında birleştiren iş insanı, 1994 yılında Vestel’i bünyesine katarak elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde de büyümenin önünü açtı.

Zorlu Holding, yıllar içerisinde tekstil, elektronik, enerji, gayrimenkul, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi birçok sektörde faaliyet gösteren büyük bir sanayi grubuna dönüştü.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DERİN İZLER BIRAKTI

Sanayi yatırımlarının yanı sıra eğitim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesinin gelişmesinde önemli rol oynadı.

DEİK, TÜSİAD ve çeşitli iş dünyası kuruluşlarında da yer alan Zorlu, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayan isimler arasında gösterildi.

82 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu, geride çok sayıda sanayi yatırımı ve Türkiye iş dünyasında önemli bir miras bıraktı.