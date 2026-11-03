Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak’ta yaşanan olay, mahalle sakinlerini üzüntüye boğdu. Bir evden gelen yoğun kötü kokudan şüphelenen komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbarın ardından adrese ulaşan ekipler, itfaiyenin yardımıyla eve girdi. İçeride yapılan kontrollerde, 54 yaşındaki Mustafa Kural ile 18 yaşındaki kızı Havva Büşra Kural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve kızından bir süredir haber alınamadığı öğrenilirken, olay yerinde polis ekipleri tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından baba ve kızının cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk incelemelerde baba ve kızının vücutlarında belirgin bir yara izine rastlanmadığı, olası zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alındığı bildirildi.

İki kişinin aynı evde hayatını kaybetmesinin ardındaki neden henüz netlik kazanmazken, kesin sonuçların yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.