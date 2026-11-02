Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen silah kazası, acı bir kayıpla sonuçlandı. Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Harun Alkan (34), görev yaptığı bölgede yaşanan silah kazası sonucu yaşamını yitirdi.

SİLAH KAZASI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre olay, Silopi ilçesine bağlı Başverimli bölgesinde meydana geldi. Kaldığı jandarma karakolu misafirhanesinde yaşanan silah kazasında ağır yaralanan Harun Alkan, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç astsubay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İKİ AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

34 yaşındaki Harun Alkan'ın yaklaşık iki ay önce Silopi'ye tayin edildiği öğrenildi. Genç astsubayın hayatını kaybetmesi, görev arkadaşları ve memleketi Düzce'de büyük üzüntüye neden oldu.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden astsubayın cenazesi, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Silah kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ACI HABER AİLESİNİ YASA BOĞDU

Harun Alkan'ın vefat haberi, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyündeki ailesine ve yakınlarına ulaştı.

Genç yaşta hayatını kaybeden astsubayın cenaze programının, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.