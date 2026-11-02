İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddia edilen soruşturmada yargı süreci devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer cezaevine gönderildi. Alınan bu son kararla birlikte dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 28'e ulaştı. Aralarında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül'ün de bulunduğu 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ TUTUKLAMALAR VE DOSYANIN GEÇMİŞİ

Geniş çaplı soruşturmanın önceki aşamalarında da dikkat çeken isimler cezaevine gönderilmişti. Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı bir dosya üzerinden değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği bildirilmişti.

MİLYARLIK FON İDDİASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Başsavcılığın aktardığı bilgilere göre, hukuki süreç iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine başlatıldı. Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler ağına uzanan dosyada, müştekilerin iddiaları arasında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlenmesi ve 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirilmesi yer alıyor. Ayrıca kamu gücü ve nüfuz kullanılarak 1 milyar avroluk bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı öne sürüldü.