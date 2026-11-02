Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Spor yayınında yaptığı açıklamalara göre, Türk futbolunda kendi takımı aleyhine bahis oynayan yöneticiler hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de tespit edilen isimlerin hem Etik Kurulu'na hem de Başsavcılığa sevk edildiği bildirildi.

Sürecin detaylarını aktaran Hacıosmanoğlu, incelenen 301 kişi arasından çarpıcı bir örneği kamuoyuyla paylaştı. 2024-2025 sezonunda, bir Süper Lig yöneticisinin kendi takımı 1-0 öndeyken rakip takımın kazanacağı yönünde bahis aldığı belirlendi. Söz konusu yöneticinin 4 bin TL yatırarak 16 bin TL kazanç sağladığı tespit edildi.

SAHAYA YANSIMA İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Kendi takımı lehine bahis oynamanın İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde dahi suç sayıldığını hatırlatan TFF Başkanı, aleyhte bahis oynamanın olayı çok daha farklı bir boyuta taşıdığını vurguladı. Başsavcılık ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Hacıosmanoğlu, alt liglerden gelecek yeni sevk dosyalarının da toplu olarak adli makamlara iletileceğini aktardı.

CEZA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yöneticilerin kendi takımları aleyhine bahis oynaması, yalnızca sportif bir disiplin ihlali değil, aynı zamanda olası bir manipülasyon girişimi olarak değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında maç sonuçlarına herhangi bir müdahale edilip edilmediği detaylı şekilde incelenecek. İddiaların sahaya yansıdığının hukuki olarak kanıtlanması durumunda, ilgili şahıslar ve kulüpler için sürecin seyrinin tamamen değişeceği ifade ediliyor.