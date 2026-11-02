Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya Kaymakamlığına ziyarette bulundu. İlçe Başkanı Yılmaz ve beraberindeki heyet, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk tarafından makamında ağırlandı.

Alanya'daki siyasi parti temsilcileri ile kamu kurumları arasındaki ziyaretler kapsamında gerçekleşen buluşmada CHP Alanya İlçe Yönetimi, Kaymakam Öztürk ile bir araya gelme fırsatı buldu.

CHP ALANYA YÖNETİMİ KAYMAKAMLIKTA

CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz'a yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği ziyarette, heyet Kaymakam Şakir Öner Öztürk ile makamında görüştü.

İlçe Başkanı Yılmaz ve beraberindeki yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret, siyasi parti temsilcileri ile ilçe mülki idaresi arasındaki kurumsal temaslardan biri olarak dikkat çekti.

Ziyaretin ardından CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

GÜRKAN YILMAZ'DAN KAYMAKAM ÖZTÜRK'E TEŞEKKÜR

CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Yılmaz, kendilerini makamında ağırlayan Kaymakam Öztürk'e nazik ev sahipliği için teşekkürlerini iletirken, yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

ZİYARET NEZAKET MESAJLARIYLA TAMAMLANDI

CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin Kaymakam Şakir Öner Öztürk'e gerçekleştirdiği ziyaret, karşılıklı nezaket çerçevesinde tamamlandı.

İlçe Başkanı Yılmaz'ın ziyaret sonrasında yaptığı teşekkür açıklamasıyla birlikte CHP Alanya İlçe Yönetiminin Kaymakamlık ziyareti kamuoyuyla paylaşıldı. (Mehmet TUNÇ)