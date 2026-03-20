Antalya siyasetinde yeni tartışma başlığı açıldı. Muhittin Böcek, Akın Gürlek tarafından gündeme taşınan rüşvet iddialarını reddetti; Manisa ziyaretinin para trafiği için değil, seçim döneminde proje sunumu amacıyla yapıldığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında gündeme gelen rüşvet iddialarına ilişkin konuştu. Böcek, Manisa’ya yaptığı ziyaretin para alışverişi için değil, seçim kampanyası sürecinde projelerini anlatmak amacıyla gerçekleştiğini savundu.

Böcek’in açıklamasına göre süreç, CHP Genel Başkanı’nın talebiyle başladı. Rahmetli Ferdi Zeyrek’in seçim kampanyası döneminde Manisa’ya gittiklerini belirten Böcek, “Projelerimi anlattım” diyerek iddiaları reddetti.

“O KADAR İNSANIN ARASINDA PARA ALIŞVERİŞİ Mİ YAPILIR?”

Böcek, açıklamasında ziyaret sırasında yalnız olmadığını özellikle vurguladı. Yanında bir çalışma arkadaşı, iki güvenlik görevlisi ve iki polisin bulunduğunu söyleyen Böcek, “O kadar insanın arasında para alışverişi mi yapılırmış?” ifadeleriyle suçlamalara karşı çıktı.

Bu çıkış, son günlerde Ankara ve Antalya hattında büyüyen siyasi tartışmanın yeni halkası oldu. Rüşvet iddiasının merkezine oturan Manisa ziyaretinin içeriğiyle ilgili karşılıklı açıklamalar gelirken, Böcek cephesi iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

MANİSA ZİYARETİ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Tartışmanın odak noktasında, Böcek’in seçim sürecinde Manisa’ya gidip gitmediği ve bu ziyaretin amacı yer alıyor. Böcek tarafı, ziyareti açık şekilde kabul ediyor ancak bunun adaylık ya da para pazarlığı değil, yerel yönetim projelerinin paylaşılması amacı taşıdığını ileri sürüyor.

Antalya kamuoyunda da bu başlık dikkatle izleniyor. Çünkü konu yalnızca bir iddiadan ibaret kalmıyor; aynı zamanda yerel siyasette güven, aday belirleme süreçleri ve belediye yönetimlerine dönük algıyı da etkiliyor. Vatandaş için işin özü biraz burada. Belediyede hizmet mi konuşuldu, yoksa siyaset kulislerinde başka bir denklem mi kuruldu? Şimdilik herkes bu sorunun cevabına bakıyor.

Bir de şu var. Siyasette iddia kadar, o iddiaya verilen cevabın tonu da çok şey anlatıyor. Böcek’in açıklamasında en dikkat çeken bölüm de tam burası oldu.

SÜREÇ YARGI VE SİYASET GÜNDEMİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Muhittin Böcek hakkında yürüyen dava ve tutukluluk süreci devam ederken, bu yeni açıklama dosyanın siyasi boyutunu daha da büyüttü. Önümüzdeki günlerde hem dava takvimi hem de taraflardan gelecek yeni açıklamalar, Antalya ve Türkiye siyasetinde bu başlığın seyrini belirleyecek.