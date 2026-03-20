Alanya’nın Uğrak Mahallesi’nde aynı bölgede üç gün içinde ikinci kez benzer kaza yaşandı. Bu kez lüks otomobil muz serasına daldı, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alanya trafik kazası bu kez Uğrak Mahallesi’nde yeniden gündeme geldi. D-400 Karayolu İmamlı Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki muz serasına savruldu. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan eşi ve iki çocuğu yaralandı. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Uğrak Mahallesi’nde meydana geldi. 34 ERC 033 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı ve muz serasına devrildi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu nokta, Alanya’da son günlerde dikkat çeken bir risk hattına dönüşmüş durumda.

Çünkü aynı bölgede kısa süre önce yine benzer bir seraya savrulma kazası yaşanmış, o olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi yaşanan yeni kaza, Alanya Uğrak Mahallesi kaza başlığını bir kez daha gündeme taşıdı. Yol güvenliği açısından bu hatta ek önlem gerekip gerekmediği de yeniden tartışılmaya başlandı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü O.E. ile eşi H.Y. ve çocukları A.D.E. (8) ile D.E. (13) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir yol kenarı, bir sera, birkaç saniye. Sonrası hastane, panik, telefon trafiği. Alanya’da özellikle D-400 üzerindeki bazı kavşak ve geçiş noktalarında benzer haberlerin artması, bölgeden geçen sürücüler için de ayrı bir tedirginlik yaratıyor.

YOL GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Kazanın ardından gözler bir kez daha İmamlı Kavşağı çevresine çevrildi. Aynı noktada peş peşe yaşanan olaylar, sadece sürücü hatasını değil, yol düzenlemesi, hız kontrolü ve güvenlik önlemleri konusunu da öne çıkarıyor. Özellikle Alanya’da aynı noktada ikinci facia ifadesi, bölgede yaşayanların son günlerde en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi.

Yetkililerin kaza nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Birkaç metre değil, ciddi bir savrulma mesafesi var. O yüzden gözler sadece sürücüde değil, yolun kendisinde de.