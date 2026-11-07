Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Muğlaspor, sahasında İstanbul temsilcisi Turka Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Puan tablosunda birbirine yakın konumda bulunan iki takımın mücadelesi, ligdeki sıralama açısından önem taşıyor. Ev sahibi Muğlaspor, taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmayı hedeflerken Esenler Erokspor ise deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, oynanacağı stadyum ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

MUĞLASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleye Muğla Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Muğlaspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar avantajını kullanarak galibiyete ulaşmaya çalışacak.

MUĞLASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor ile Turka Esenler Erokspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun ilgili kanalından takip edebilecek.

Karşılaşmanın yayın ve maç bilgileri şöyle:

Maç: Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor

Organizasyon: Trendyol 1. Lig, 14. hafta

Tarih: 7 Kasım 2026 Cumartesi

Saat: 16.00

Stadyum: Muğla Atatürk Stadyumu

Canlı yayın: beIN SPORTS HABER

Hakem: Mustafa Hakan Belder

MUĞLASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS HABER kanalını tercih edebilecek.

Maçın canlı yayın bilgileri, yayıncı kuruluşun platformları üzerinden de kontrol edilebilecek.

İnternet üzerinden izleme seçenekleri ise yayıncı kuruluşun erişim koşullarına bağlı olacak.

MUĞLASPOR SAHASINDA ÜÇ PUAN ARAYACAK

Trendyol 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Muğlaspor, 14. haftada taraftarı önünde önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, saha avantajını değerlendirerek rakibi karşısında galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.

Puan tablosunda birbirine yakın iki takımın karşılaşması, ligdeki sıralamanın şekillenmesi açısından da önem taşıyor.

ESENLER EROKSPOR DEPLASMANDA KAZANMAK İSTİYOR

İstanbul temsilcisi Turka Esenler Erokspor ise Muğlaspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

Konuk ekip, zorlu deplasmandan istediği sonuçla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İki takımın puan mücadelesi, karşılaşmanın çekişmeli geçmesi beklentisini artırıyor.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ MUSTAFA HAKAN BELDER

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem görevlendirmesine göre Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor karşılaşmasını Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Belder, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede görev yapacak.

GÖZLER MUĞLA ATATÜRK STADYUMU'NDA

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarını üç puan hedefiyle sürdürüyor.

Muğlaspor, taraftarının önünde kazanmak isterken Turka Esenler Erokspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.