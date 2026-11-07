Adıyaman'da iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, baltalı saldırıya dönüştü. Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet B., tartıştığı Mehmet P.'ye balta ile vurdu. Ensesinden ağır yaralanan Mehmet P.'nin kendi aracıyla kent merkezine ulaşması dikkat çekti.

Polis ekipleri tarafından fark edilen yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Mehmet B. ile Mehmet P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet B., Mehmet P.'ye balta ile vurdu.

Aldığı darbe sonucu ensesinden ağır yaralanan Mehmet P., olay yerinden kendi aracıyla ayrıldı.

AĞIR YARALI HALDE KENT MERKEZİNE ULAŞTI

Baltalı saldırının ardından ağır yaralanan Mehmet P., kendi aracını kullanarak Adıyaman kent merkezine geldi.

Kent merkezinde bulunan polis ekipleri, yaralı haldeki Mehmet P.'yi fark etti.

Durumun ciddiyetini gören ekipler, sağlık görevlilerine haber vererek olay yerine ambulans sevk edilmesini sağladı.

POLİS EKİPLERİ FARK ETTİ, AMBULANS ÇAĞRILDI

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ensesinden balta darbesi alan Mehmet P.'ye müdahalede bulundu.

Ağır yaralı Mehmet P., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

BALTALI SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adıyaman'da yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Mehmet B. ile Mehmet P. arasında çıkan tartışmanın nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Olayın nasıl başladığı ve baltalı saldırının ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.