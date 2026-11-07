Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Öğr. Gör. Tuğçe Yılmaz Karan, son dönemde artan sel olaylarının ardından konut alıcılarına kritik uyarılarda bulundu. Karan'ın aktardığına göre, bir binanın tapusunun veya yapı kullanma izin belgesinin (iskân) bulunması, o yapının taşkın tehlikesine karşı güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

Dere yataklarının yapılaşmaya açılması ve artan betonlaşma, yağmur sularının toprağa sızmasını engelleyerek altyapı kapasitelerini zorluyor. Uzmanlar, meselenin sadece yağış şiddetiyle açıklanamayacağını, kentlerin suyun doğal akışına uygun planlanması gerektiğini vurguluyor. Yılmaz Karan, mevcut haritalarda riskli görünmeyen bölgelerin bile değişen iklim ve altyapı koşulları nedeniyle sel tehlikesi barındırabileceğini bildirdi.

DERE YATAĞINA UZAKLIK TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Binaların dere yataklarına belirli bir mesafede inşa edilmesi her zaman tam güvenlik sağlamıyor. Arazinin kot farkı, eğimi ve zeminin su geçirgenliği gibi faktörler riski doğrudan etkiliyor. Dereye uzak ancak düşük kotta yer alan bir yapının, dereye yakın ama yüksek kotta olan bir binadan daha fazla tehlike taşıyabileceği belirtildi. Ayrıca üzeri kapatılan eski dere yataklarının da şiddetli yağışlarda doğal akış güzergahına dönerek su baskınlarına yol açabileceği açıklandı.

EV ALIRKEN HANGİ TEKNİK KONTROLLER YAPILMALI?

Vatandaşların kapora vermeden önce ilgili belediyeden imar durumu belgesi ve taşkın kurum görüşlerini talep etmesi büyük önem taşıyor. Özellikle bodrum, giriş ve bahçe katlarında geçmiş su baskınlarına dair nem, küf veya su izlerinin aranması gerekiyor. Kapalı otoparkların giriş rampa eğimleri, tahliye pompaları ve kanalizasyon geri tepme önlemlerinin yeterliliği dikkatle incelenmeli. Gerekli durumlarda mahalle sakinlerinin geçmiş tecrübelerine başvurulması ve Devlet Su İşleri (DSİ) verilerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

Resmi kayıtlarda taşkın tehlikesi bulunan veya altyapı eksiklikleri giderilmemiş binalardan uzak durulması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, güvenli bir konutun sadece depreme dayanıklı sağlam bir yapıdan ibaret olmadığını, çevresel risklerin ve drenaj sistemlerinin de aynı titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.