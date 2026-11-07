Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Samsunspor ile Konyaspor arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Ligde istedikleri sonuçları alamayan iki takım, kötü gidişata son vermek ve puan tablosunda üst sıralara yaklaşmak için sahaya çıkacak.

Son sekiz lig karşılaşmasını kaybeden Samsunspor, taraftarı önünde galibiyet hasretini bitirmeyi hedeflerken Konyaspor ise deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde iki takımın geçmiş maçları ve son haftalardaki performansları dikkat çekiyor.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Samsunspor - Konyaspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da üç puan için mücadele edecek.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun ilgili kanalına erişim sağlayan aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Maçın yayın bilgileri şöyle:

Karşılaşma: Samsunspor - Konyaspor

Organizasyon: Trendyol Süper Lig, 11. hafta

Tarih: 7 Kasım 2026 Cumartesi

Saat: 16.00

Canlı yayın: beIN SPORTS 1

SAMSUNSPOR 8 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Samsunspor, Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla zor bir dönemden geçiyor.

İlk 10 haftada yalnızca 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada bulunuyor.

Üst üste sekiz karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Samsunspor, bu süreçte kalesinde 23 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi, kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun puan hasretini yaşarken Konyaspor karşısında bu olumsuz seriyi sona erdirmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR SAHASINDA DA ZORLANIYOR

Samsunspor'un son haftalardaki iç saha performansı da dikkat çekiyor.

Kırmızı-beyazlılar, sahasında oynadığı son dört Süper Lig karşılaşmasından puan alamadı.

Konyaspor karşısında da mağlup olması halinde Samsunspor, Kasım 2005-Mart 2006 döneminden bu yana ilk kez evinde üst üste beş lig maçını kaybetmiş olacak.

Bu nedenle Konyaspor mücadelesi, Samsunspor açısından yalnızca üç puan değil, kötü gidişata son verme fırsatı anlamı da taşıyor.

KONYASPOR DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Konyaspor da Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

İlk 10 haftada iki galibiyet, iki beraberlik ve altı mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 8 puanla 15. sırada yer alıyor.

Bu performans, Konyaspor'un 2010-2011 sezonundan bu yana ilk 10 haftalık süreçte topladığı en düşük puan olarak öne çıkıyor.

Yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynadıkları son altı Süper Lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte bir beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan Konyaspor, sezon boyunca topladığı sekiz puanın yalnızca birini deplasmanda kazandı.

KONYASPOR'UN SAMSUN DEPLASMANINDA DİKKAT ÇEKEN SERİSİ

Konyaspor'un genel deplasman performansı olumsuz olsa da Samsunspor karşısındaki dış saha istatistikleri farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Samsunspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Konyaspor, bu karşılaşmalarda iki galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Konya temsilcisinin Samsun deplasmanındaki son Süper Lig yenilgisi, Aralık 1991'de oynanan ve Samsunspor'un 2-1 kazandığı karşılaşmada yaşandı.

Konyaspor, bu uzun süreli yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

SAMSUNSPOR SON 3 MAÇTA KONYASPOR'A KAYBETMEDİ

İki takım arasındaki son dönem karşılaşmaları ise Samsunspor'un lehine sonuçlandı.

Karadeniz temsilcisi, Konyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Samsunspor, bu karşılaşmayı da kazanması halinde Konyaspor'a karşı son dört maçta üç galibiyete ulaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, böylece rakibine karşı daha önce oynadığı 14 lig maçında elde ettiği toplam iki galibiyetlik sayıyı son dört karşılaşmada geride bırakmış olacak.

KONYASPOR SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA GOL ATAMADI

Konyaspor'un dış sahadaki gol sorunu da karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında bulunuyor.

Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Konyaspor'un Samsunspor karşısında da gol bulamaması halinde, Kasım 2008-Ocak 2009 döneminden bu yana ilk kez aynı sezonda üst üste dört deplasman karşılaşmasını golsüz tamamlaması söz konusu olacak.

Bu nedenle yeşil-beyazlıların hücum performansı, mücadelenin belirleyici unsurlarından biri olabilir.

SAMSUNSPOR'UN KAFA GOLÜ HASRETİ

Samsunspor'un bu sezonki hücum istatistiklerinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da kafa golleri oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de henüz kafa golü atamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Konyaspor ise kalesinde gördüğü dört kafa golüyle bu alanda ligin en fazla gol yiyen ekipleri arasında yer alıyor.

İki takımın bu istatistikleri, özellikle duran topların ve kanatlardan yapılacak ortaların karşılaşmada önem kazanabileceğini gösteriyor.

TANGUY COULIBALY SAMSUNSPOR'UN EN ÖNEMLİ KOZLARINDAN

Samsunspor'da hücum hattının dikkat çeken isimlerinden biri Tanguy Coulibaly oldu.

Coulibaly, takımının Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne doğrudan katkıda bulundu.

Bu süreçte iki gol ve bir asist üreten futbolcu, Samsunspor'un hücum organizasyonlarında öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor karşısında Coulibaly'nin hücumdaki etkisinden yararlanmayı hedefleyecek.

ENIS BARDHI'NİN SAMSUNSPOR'A KARŞI GOL SERİSİ

Konyaspor'da ise Enis Bardhi'nin Samsun deplasmanlarındaki performansı dikkat çekiyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig kariyerinde Samsunspor'a konuk olduğu iki karşılaşmada da gol atmayı başardı.

Bardhi, Mayıs 2024'te Trabzonspor formasıyla, Nisan 2026'da ise Konyaspor formasıyla Samsunspor ağlarını havalandırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, Samsunspor karşısında tecrübeli futbolcunun hücumdaki katkısından yararlanmak isteyecek.

NENAD BJELICA İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica açısından da Konyaspor mücadelesi büyük önem taşıyor.

Kırmızı-beyazlıların başında çıktığı ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Bjelica, henüz ligde puanla tanışamadı.

Hırvat teknik adamın Konyaspor karşısında da mağlup olması halinde Samsunspor tarihinde göreve başladığı ilk dört Süper Lig karşılaşmasını kaybeden ilk teknik direktör olacağı belirtiliyor.

Bu nedenle karşılaşmanın sonucu, Samsunspor'un teknik yönetimi açısından da önem taşıyor.

GÖZLER SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇINDA

Süper Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede Samsunspor, sekiz maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek isterken Konyaspor ise deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

İki takımın son haftalardaki olumsuz performansları, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.