Fenerbahçe'de yeni dönem için yürütülen teknik yapılanma çalışmalarında Dirk Kuyt'ın geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli kulüpte Hollandalı futbol adamının görevine devam edip etmeyeceği merak edilirken, Başkan Aziz Yıldırım ile Emre Belözoğlu arasında bu konuda görüş ayrılığı yaşandığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki görevini sürdürmesini istiyor. Emre Belözoğlu'nun ise Hollandalı isimle birlikte çalışmaya sıcak bakmadığı ve ayrılık seçeneğini değerlendirdiği öne sürülüyor.

AZİZ YILDIRIM KUYT'IN KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe'de teknik kadronun geleceğine yönelik değerlendirmeler sürerken, Dirk Kuyt konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığı iddia edildi.

A Spor'un aktardığı bilgilere göre Başkan Aziz Yıldırım, Hollandalı futbol adamının kulüpteki görevine devam etmesinden yana tavır sergiliyor.

Ancak teknik yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde Kuyt'ın geleceği konusunda henüz ortak bir karar alınmış değil.

EMRE BELÖZOĞLU AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Emre Belözoğlu'nun Dirk Kuyt hakkındaki yaklaşımı oldu.

Belözoğlu'nun Hollandalı isimle birlikte çalışmayı düşünmediği ve bu nedenle Kuyt ile yolların ayrılmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.

Bu görüş ayrılığının, Fenerbahçe'de teknik kadronun nasıl şekilleneceği konusunda yeni bir tartışma başlattığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DE KUYT'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Aziz Yıldırım'ın kalmasını istediği, Emre Belözoğlu'nun ise birlikte çalışmaya sıcak bakmadığı öne sürülen Dirk Kuyt'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.

Kulüp yönetiminin bu konuda nasıl bir karar vereceği merak edilirken, Hollandalı futbol adamının görevine devam etmesi ya da takımdan ayrılması ihtimalleri gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan Fenerbahçe'den Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sarı-lacivertli kulüpte teknik yapılanmaya ilişkin alınacak kararların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.