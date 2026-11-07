DHA'nın aktardığına göre, Antalya'nın ev sahipliği yapmaya hazırlandığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Toroslar'da yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinin hayatı belgesel haline getirildi. COP31 Başkanlığı'nın resmi hesaplarından yayımlanan "The Yörüks" (Yörükler) adlı yapım, insanın doğayla kurduğu asırlık bağı ve göçebe kültürünün zorluklarını uluslararası kamuoyuna sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, belgeseli resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kurum mesajında, Yörüklerin dünyasında evin dört duvardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Torosların zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor: Ortak evimiz dünya" ifadelerini kullandı.

45 GÜNLÜK ÇEKİMİN ARDINDAN EKRANA GELDİ

Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan Yörük kültürünü 45 günlük bir çekim süreciyle özetleyen belgeselde, doğanın koşullarına uyum sağlayarak yaşamını sürdüren ailelerin bireysel hikayelerine odaklanılıyor. Altı çocuk babası Ramazan'ın eşi, yörüklerin doğanın içinde doğup büyüdüğünü ifade ederken, belgeselde Kuş Ali'nin yaşam mücadelesine de yer veriliyor.

Eşi ve çocuğuyla bir mağarada yaşayan Nazım'ın, kaybolan yavru keçisi "Sabiş"i yamaçta ayağı kırık halde bulup başının üzerinde ağıla taşıması yapımın dikkat çeken anları arasında bulunuyor. Belgesel, Makedonya'ya kadar uzanan göç yollarını aşarak tarımla uğraşmaya başlayan Hasan ve ailesinin hikayesiyle son buluyor.

İKLİM ZİRVESİNDE NEDEN YÖRÜKLER SEÇİLDİ?

Küresel iklim krizine çözüm aranacak olan COP31 zirvesinin Antalya'da düzenlenecek olması, bölgenin kadim kültürü olan Yörüklerin küresel bir vitrine çıkmasını sağladı. Sürdürülebilirlik ve doğayı tüketmeden yaşama pratiğinin en net örneklerinden biri olan göçebe Yörük kültürü, iklim değişikliğiyle mücadelede "doğayla uyum" stratejisinin yerel sembolü olarak uluslararası platforma taşınmış oldu.