Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımın başarılı sol beki Archie Brown, Avrupa kulüplerinin transfer radarına girerken, İngiliz futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcunun, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunuyla Avrupa ekiplerinin ilgisini çektiği belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminin ise kadronun önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Brown'u kolay kolay bırakmak istemediği ve olası transfer görüşmelerinde yüksek bonservis beklentisiyle hareket edeceği öne sürülüyor.

ARCHIE BROWN AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Archie Brown, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye başladı.

İngiliz sol bek, savunmadaki mücadelesinin yanı sıra hücum organizasyonlarına verdiği destekle de sarı-lacivertli takımın önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi karşılaşmada görev yapan Brown'un, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürdüğü belirtiliyor.

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili oyunu ve skor katkısının, Avrupa kulüplerinin oyuncuya yönelik ilgisini artırdığı ifade ediliyor.

24 yaşındaki futbolcu için ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde resmi tekliflerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN TRANSFER KARARI

Archie Brown'a yönelik transfer ilgisinin artmasının ardından Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun geleceği konusunda izleyeceği yol haritası da merak konusu oldu.

Sarı-lacivertli yönetimin, takımın önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği İngiliz futbolcuyu ara transfer döneminde kaybetmek istemediği öne sürüldü.

Bu nedenle Brown için gelecek tekliflerin ancak kulübün ekonomik beklentilerini karşılaması halinde değerlendirmeye alınabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep etmeyi planladığı iddia edilirken, henüz kamuoyuna yansıyan net bir rakam bulunmuyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Fenerbahçe'de Archie Brown'un geleceğine ilişkin karar sürecinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görüşünün de etkili olabileceği öne sürülüyor.

Sarı-lacivertli takımın kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan İngiliz futbolcunun ayrılması halinde sol bek bölgesinde yeni bir transfer ihtiyacının doğabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle yönetimin, olası teklifleri yalnızca ekonomik açıdan değil, takımın sportif hedefleri ve kadro ihtiyaçları doğrultusunda da ele alması bekleniyor.

Brown'un takımda tutulması ya da yüksek bonservis karşılığında transferine izin verilmesi konusunda son kararın teknik heyetin değerlendirmeleriyle şekillenebileceği ifade ediliyor.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI HEDEFİ

Archie Brown'un Fenerbahçe'deki performansı, oyuncunun milli takım hedefleri açısından da önem taşıyor.

Daha önce İngiltere U20 Milli Takımı'nda iki kez forma giyen ve bir gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, henüz İngiltere A Milli Takımı'na davet edilmedi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in son kadro tercihlerinde Brown'a yer vermediği belirtilirken, İngiliz futbolcunun başarılı performansını sürdürerek milli takım için adaylar arasına girmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Avrupa kupalarında göstereceği performansın, Brown'un uluslararası düzeyde daha fazla dikkat çekmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

OCAK AYINDA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ YAŞANABİLİR

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Archie Brown'un geleceği Fenerbahçe'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri haline geldi.

Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu öne sürülen İngiliz futbolcu için resmi tekliflerin gelip gelmeyeceği merak edilirken, sarı-lacivertli yönetimin yüksek bonservis beklentisinden geri adım atmak istemediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadroda tutma isteği ile Avrupa kulüplerinden gelebilecek olası teklifler, transfer sürecinin seyrini belirleyecek.