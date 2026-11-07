Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın ardından park halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

MOTOSİKLET ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE ÇARPIŞTI

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Burak Berkay Dinç (19) yönetimindeki 07 BPR 639 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile de çarptı.

PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Motosikletin elektrikli bisikletle çarpışmasının ardından park halindeki otomobillere çarpması sonucu kazaya toplam dört araç karıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Burak Berkay Dinç yaralanırken, park halindeki iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Berkay Dinç'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı genç, daha sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dinç'in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çarpışmanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin hangi nedenle çarpıştığının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Serik'in Merkez Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, park halindeki iki otomobilde maddi hasar oluştu.