Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Eyüpspor ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İstanbul temsilcisi Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Ligde puan mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı.

Özellikle "Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle", "Eyüpspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda?" ve "Eyüpspor - Kocaelispor maçı şifresiz mi?" soruları gündeme geldi.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Eyüpspor - Kocaelispor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Eyüpspor, taraftarı önünde sahaya çıkarken Kocaelispor ise deplasmanda puan arayacak.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ile Kocaelispor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun ilgili kanalından karşılaşmayı izleyebilecek.

Karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:

Maç: Eyüpspor - Kocaelispor

Organizasyon: Trendyol Süper Lig, 14. hafta

Tarih: 7 Kasım 2026 Cumartesi

Saat: 13.30

Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Yayın: beIN SPORTS 1

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de karşılaşmanın şifresiz yayımlanıp yayımlanmayacağı oldu.

Eyüpspor - Kocaelispor mücadelesi, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS 1 kanalından ekranlara gelecek.

Karşılaşmanın canlı yayınını izlemek isteyenlerin geçerli bir beIN SPORTS aboneliğine sahip olması gerekiyor.

Bu nedenle mücadele ücretsiz ve şifresiz olarak yayımlanmayacak.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Eyüpspor ile Kocaelispor arasındaki mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TOD platformunu kullanabilecek.

Yayıncı kuruluşun dijital platformu üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilmek için uygun bir abonelik paketinin aktif olması gerekiyor.

Televizyon üzerinden maçı izlemek isteyenler ise beIN SPORTS 1 kanalını tercih edebilecek.

EYÜPSPOR SAHASINDA KOCAELİSPOR'U AĞIRLIYOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, lig mücadelesinde önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Eyüpspor, İstanbul'da oynanacak mücadelede saha avantajını kullanarak istediği sonucu elde etmeyi hedeflerken Kocaelispor ise deplasmandan puanla ayrılmak için mücadele edecek.

Karşılaşma, iki takımın ligdeki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

GÖZLER SAAT 13.30'DA BAŞLAYACAK MÜCADELEDE

Süper Lig heyecanını yakından takip eden futbolseverler, Eyüpspor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmaya odaklandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.