Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Osman Özköylü, maç sonrası futbolcuların maaş sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Özköylü, bazı oyuncuların sezon başından beri ödeme alamadığını doğrularken antrenman boykotu haberlerini yalanladı.

Antalya Stadı'nda 6 Kasım Cuma günü oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, eksik kadroya rağmen ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu belirtirken Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, hakem yönetimini eleştirdi.

ÖZKÖYLÜ'DEN ANTALYASPOR'DAKİ MAAŞ SORUNUNA AÇIKLAMA

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kulüpteki ödeme sorununa değindi. Bazı futbolcuların sezon başından bu yana maaşlarını alamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, ekonomik sıkıntıların oyuncuların psikolojisini etkilediğini ifade etti.

Hafta içerisinde futbolcuların antrenmana çıkmayı reddettiği yönündeki haberleri de değerlendiren Özköylü, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Teknik direktör, maddi sorunlara rağmen oyuncuların antrenmanlarını ve maç hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguladı.

Özköylü'nün açıklamalarıyla birlikte Antalyaspor'daki ödeme sorunu kamuoyuna yansımış oldu. Teknik direktör, futbolcuların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen takıma karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

ANTALYASPOR'DA DÖRT ÖNEMLİ EKSİKLE MÜCADELE

Osman Özköylü, Bursaspor karşısında dört önemli oyuncudan yararlanamadıklarını açıkladı. Eksik kadronun oluşturduğu zorluklara rağmen sahaya çıkan futbolcuların mücadele anlayışından memnun kaldığını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Bursaspor'un hücum oyuncularını durdurmakta zorlandıklarını belirten Özköylü, ikinci yarıda yaptıkları taktik değişikliklerle oyunda daha etkili olduklarını söyledi.

Antalyaspor'un rakibinden daha fazla net gol fırsatı yakaladığını savunan teknik direktör, takımın fiziksel kapasitesinin de geliştiğini ifade etti. Özköylü, artan mücadele gücünü önümüzdeki haftalarda galibiyetlere dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

MUSTAFA ER'DEN HAKEM YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİ

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise Antalya deplasmanından bir puanla ayrılmalarını kayıp olarak değerlendirdi. Özellikle ilk yarıda yakaladıkları fırsatları kullanamadıklarını belirten Er, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Gökçen'in kararlarına tepki gösterdi.

İlk yarıda farklı bir skorla öne geçebileceklerini savunan Mustafa Er, Antalyaspor'un bazı pozisyonlarda kırmızı kart görmesi gerektiğini ileri sürdü. Bursaspor teknik direktörü, hakem yönetiminden memnun olmadığını açıkça dile getirdi.

Er, takımının ikinci yarının 45 ile 60. dakikaları arasındaki bölümde istediği futbolu oynayamadığını söyledi. Karşılaşmanın genelinde üstün olduklarını savunan teknik adam, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonunun 14. hafta fikstüründe yer alan karşılaşma, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de Antalya Stadı'nda başladı. Mücadeleyi Oğuzhan Gökçen yönetirken VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yaptı.

Bursaspor, 26. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor ise ilk yarının uzatma dakikalarında Toral Bayramov'un kendi kalesine gönderdiği topla eşitliği sağladı.

İkinci yarıda Bursaspor'un 61. dakikada Iheanacho ve 90. dakikada Ertuğrul Ersoy ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

ANTALYASPOR 20, BURSASPOR 32 PUANA ULAŞTI

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında alınan beraberliğin ardından Antalyaspor puanını 20'ye yükseltti. Bursaspor ise 32 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Karşılaşma sonrasında Mustafa Er, kalan beş haftalık ilk yarı programında yeniden galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Bursaspor'un hedefinin sezonun ilk yarısını lider tamamlamak olduğunu söyledi.

Antalyaspor cephesinde ise sportif sonuçların yanında futbolcuların maaş ödemelerine ilişkin açıklamalar gündeme geldi. Osman Özköylü, takımın fiziksel ve taktik gelişimini sürdürerek ligde daha fazla galibiyet almayı amaçladıklarını ifade etti.