Manisa'nın Soma ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, beş gün sonra Adana'da bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan genç kızın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruma müdahil oldu.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Ceyda Evlekoğlu internet üzerinden oynadığı bir oyun aracılığıyla tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan Ökten'in yanına kendi rızasıyla gittiğini ifade etti. İki hafta önce tanıştığı Ökten ile evlenmek istediğini belirten genç kız, ailesinin evine dönmeyi reddetti.

AİLE VE BAKANLIK DEVREDE

Canlı yayın sırasında Ramazan Ökten'in evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Baba Ceyhun ve anne Güneş Evlekoğlu'nun geri dönme çağrılarına olumsuz yanıt veren genç kız, kararından vazgeçmeyeceğini vurguladı. Yaşanan bu diyalogların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, yayını ihbar kabul ederek sürece dahil olduklarını açıkladı.

YETİŞKİNLERDE PSİKOSOSYAL İNCELEME SÜRECİ

Bakanlığın 18 yaşını doldurmuş bireylerin kararlarına doğrudan hukuki müdahale yetkisi bulunmasa da, olası manipülasyon veya istismar şüphelerinde kamuoyuna yansıyan beyanları ihbar kabul edip psikososyal değerlendirme yapma görevi bulunuyor. Uzman ekiplerin genç kız ile görüşerek durum değerlendirmesi yapması ve geleceğiyle ilgili rehberlik hizmeti sunması bekleniyor.

Öte yandan programda, Ramazan Ökten'in annesinin de açıklamalarda bulunduğu duyuruldu. Annenin, oğlunun resmi nikahlı eşi ve çocuklarının yanında duracağını belirterek Ceyda Evlekoğlu'nu evinde istemediğini ifade etmesi sürece farklı bir boyut kazandırdı. Bakanlık ekiplerinin yürüteceği detaylı incelemenin sonuçları kamuoyu tarafından takip ediliyor.