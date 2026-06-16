ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Lynchburg şehrinde, şiddetli yağışların yol açtığı altyapı sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan dev tünel inşaatı sürüyor. Toplam 104 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken ve "LYHBeyond" olarak adlandırılan proje ile kanalizasyon taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Lynchburg Su Kaynakları Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, şehir tarihinin en büyük sermaye yatırımı olan tünel, Blackwater Deresi'nin 21 ila 36 metre altında inşa ediliyor. Sert kayaların "delme ve patlatma" yöntemiyle oyulduğu yapının toplam uzunluğu 1.446 metreye ulaşacak. Tünelin yaklaşık 17,8 milyon litre (4,7 milyon galon) atık su depolama kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

Atkinson Construction firmasının yürüttüğü kazı çalışmalarında çevreye verilecek rahatsızlığı en aza indirmek için şehir merkezindeki 7. Cadde'de bulunan ana şaftın üzeri kapatıldı. 13 Ocak 2025'te başlayan kazı işlemlerinde, 1 Haziran 2026 itibarıyla 1.280 metrelik bölüm tamamlandı. Planlama sürecini Stantec şirketinin üstlendiği inşaatın 2026 yazında bitirilmesi öngörülüyor.

PROJENİN FİNANSMANI VE ÇEVRESEL ETKİSİ

Toplam maliyeti 104 milyon doları bulan yatırımın 75 milyon dolarlık kısmının çeşitli hibelerle karşılandığı açıklandı. Lynchburg Water Resources Müdürü Tim Mitchell, tamamen yer altında ilerleyen bu projenin halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Sistem, sağanak yağışlar sırasında yağmur sularıyla evsel atıkların birbirine karışarak doğaya salınmasını engelleyecek.

BİRLEŞİK KANALİZASYON SİSTEMLERİ NEDEN TAŞIYOR?

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 700 belediyede benzer birleşik kanalizasyon sistemleri kullanılıyor. Bu eski tip altyapılar, yoğun yağışlarda kapasite sınırını aşarak arıtılmamış kanalizasyonun doğrudan nehir ve derelere karışmasına neden oluyor. 1979 yılından bu yana yürütülen yenileme çalışmalarının son aşaması olan yeni tünel sayesinde, Lynchburg'daki taşma hacminin yüzde 98 oranında azaltılması hedefleniyor.

Tesisat montajı ve çevre düzenlemelerini kapsayan son aşamaların ardından, projenin tamamının 2027 yılının sonbaharında teslim edilmesi bekleniyor. Tünelin bu tarihten kısa bir süre sonra tam kapasiteyle faaliyete geçeceği duyuruldu.