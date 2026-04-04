Motorin litre fiyatı bugün (4 Nisan 2026)

Antalya'da 79,89 TL. Alış ve satış fiyatı aynı: 79,89 TL/litre.

Bu seviye, 1 Nisan 2026’da motorine gelen 2,52 TL’lik artışın ardından oluşan yeni dengeyi gösteriyor. Zam oranı yaklaşık %3,26 olarak hesaplanıyor.

Alanya’da sürücüler için asıl soru “mazota zam var mı” kadar, bu fiyatın taşımacılığa ve günlük harcamalara nasıl yansıyacağı. Çünkü turizm kenti Alanya’da tedarik zinciri büyük ölçüde karayoluna bağlı.

MOTORİN LİTRE FİYATI BUGÜN NE KADAR

Motorin litre fiyatı bugün Antalya'da 79,89 TL. Alanya'da istasyon fiyatları marka ve lokasyona göre küçük farklar gösterebilse de, bölge genelinde referans seviye bu.

“Motorin dizel fiyatı 4 Nisan 2026” araması yapanların ilk baktığı nokta litre fiyatı oluyor. Özellikle ticari araç sahipleri ve şehirler arası çalışanlar gün içinde birkaç kez fiyat kontrolü yapıyor.

MAZOTA ZAM VAR MI, SON ZAM NE ZAMANDI

Motorin fiyatlarına 1 Nisan 2026 tarihinde 2,52 TL’lik bir artış yapıldı. Bu artışın yönü yukarı ve yaklaşık %3,26’lık bir yükselişe denk geliyor.

Alanya’da bu tür artışlar en hızlı şekilde taşımacılıkta hissediliyor. Servis araçları, tur transferleri, otel tedarik kamyonetleri ve kargo dağıtımı mazot maliyetine çok duyarlı.

Zam sonrası “motorin fiyatı bugün ne kadar” sorusu sadece araç sahiplerinin değil, esnafın da gündemine giriyor. Çünkü nakliye maliyeti yükselince ürün etiketi de bir noktada…

SON 1 HAFTADA MOTORİN FİYATLARI ARTTI MI

Son 1 hafta içinde motorin fiyatlarında artış gözlemlendi. Trend yukarı yönlü.

Bu tablo, Alanya’da özellikle sezon hazırlığı yapan işletmelerin maliyet planını zorlaştırıyor. Otellerin günlük tedarik trafiği, restoranların soğuk zincir ürünleri ve inşaat sahalarının şantiye lojistiği derken motorin, “görünmeyen ama her yere dokunan” bir kalem.

Vatandaş tarafında ise artış, şehir içi ve çevre ilçelere yapılan yolculuklarda bütçeyi daha çok zorluyor. Alanya-Gazipaşa hattı, yayla yolları, Antalya merkez bağlantıları… kilometre arttıkça litre hesabı daha sık yapılıyor.

MOTORİN NEDEN YÜKSELİYOR

Motorin fiyatını etkileyen başlıklarda küresel petrol piyasaları öne çıkıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, küresel petrol fiyatlarını yükseltmiş durumda.

Buna ek olarak döviz kurlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Motorin gibi ithalat bağlantısı güçlü kalemlerde kur oynaklığı, pompa fiyatına daha hızlı yansıyabiliyor.

Vergi tarafı da belirleyici: ÖTV ve KDV gibi vergilerdeki artışlar motorin fiyatlarını yukarı çekiyor. Sürücünün ödediği rakamın içinde bu vergi yükü ciddi bir pay tutuyor.

ALANYA’DA TAŞIMACILIĞA VE TURİZME ETKİSİ

Motorin 79,89 TL seviyesindeyken, Alanya’da taşımacılığın maliyeti yeniden hesaplanıyor. Şehir içi dağıtım yapan esnaf, depoya giren her ürünün “son kilometre” maliyetini motorin üzerinden okuyor.

Turizm tarafında da etkiler iki kanaldan geliyor: Birincisi transferler ve tur otobüsleri. İkincisi otellerin ve işletmelerin tedarik lojistiği. Motorin arttıkça, ya hizmet fiyatlarına yansıma riski doğuyor ya da işletme kâr marjı sıkışıyor.

Alanya’da sezon yaklaşırken bazı işletmeler maliyet artışını hemen fiyatlara yansıtmamayı seçebiliyor. Ama motorin trendi yükselişte kalırsa bu dengeyi korumak zorlaşıyor.

MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ VAR MI

Sektör kaynakları, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren motorin litre fiyatına 7,65 TL’lik bir artışın beklendiğini belirtiyor. Bu beklenti gerçekleşirse motorin fiyatlarının 80 TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.

Bu noktada Alanya’daki taşımacılar ve ticari araç sahipleri iki şeye bakıyor: Zam haberinin netleşip netleşmediği ve istasyonların fiyat güncellemesini ne zaman yaptığı. Çünkü bir gecede değişen fiyat, ertesi günün tüm sevkiyat planını etkileyebiliyor.

Şu an için güncel pompa verisi Antalya’da 79,89 TL. Beklenti ise ayrıca izleniyor; sürücüler için “bugün motorin kaç TL” sorusunun cevabı kadar, “yarın kaç TL olacak” endişesi de büyüyor.

ALANYA’DA MOTORİN FİYATI NEREDEN TAKİP EDİLİR

Motorin fiyatı canlı takip etmek isteyenler için en pratik yöntem, istasyonların güncel pompa fiyatlarını kontrol etmek. Fiyatlar gün içinde değişebildiği için, özellikle uzun yola çıkmadan önce aynı gün içinde yeniden bakmak faydalı oluyor.

Alanya’da ticari araç kullananlar genelde güzergâha göre istasyon seçiyor. Ancak fiyat kadar yakıt kalitesi, fiş/fatura düzeni ve filo anlaşmaları da kararları etkiliyor.

Bu arada, “motorin litre fiyatı bugün ne kadar Antalya” araması yapanların Alanya’yı da kapsayan bölgesel bir fikir edindiğini not etmek gerekiyor. İlçede küçük farklar olsa bile ana yönü belirleyen, bölge genelindeki artış trendi.

Motorin fiyatı 79,89 TL iken her depo dolumu daha görünür bir harcama kalemine dönüşüyor. Ve bazı günler, insan sadece kontak çevirip… Akaryakıt fiyatları uluslararası piyasa koşulları, döviz kurları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. En güncel ve kesin bilgi için istasyon pompaları ve resmi duyurular takip edilmeli.