Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapıyor. Yarıyıl tatilinin ardından okullar açılırken, Antalya’da ikinci dönemin ilk haftası farklı bir programla başlayacak.

ANTALYA’DA OKULLAR BAYRAKLARLA DONATILACAK

Antalya genelindeki resmi ve özel tüm okullarda, ikinci dönemin ilk haftası olan 2–6 Şubat 2026 tarihleri arasında bayrak sevgisini pekiştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecek. Okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak, öğrencilerin katılımıyla çeşitli çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda; resim, şiir, kompozisyon ve afiş çalışmaları, okul içi sergiler ile kültürel ve sanatsal etkinlikler planlandı. Programların, öğrencilerin milli bilinç kazanmasına katkı sunması hedefleniyor.

Bazı okullarda sınıf içi sohbetler, bazılarında koridorlara asılan panolar… Aynı haftada, farklı yaş grupları ama benzer mesajlar.

“TÜRKİYE YÜZYILI” VURGUSU ÖNE ÇIKIYOR

Yürütülecek etkinliklerin, kamuoyunda tartışmalara da konu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde şekillendirileceği bildirildi. Programlarda birlik, beraberlik ve vatan bilinci temalarının ön planda tutulacağı ifade edildi.