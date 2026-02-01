Antalya’da peş peşe yaşanan iki ağır trafik kazası, kenti yasa boğdu. Devrilen yolcu otobüsü ve kafa kafaya çarpışan otomobiller can aldı.

OTOBÜS DEVRİLDİ, 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya’da günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada, Tekirdağ’dan Antalya’ya yolcu taşıyan bir **şehirlerarası yolcu otobüsü** kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu ise yaralandı. Devrilen otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri zamana karşı yarıştı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir yolcu, “Bir anda savrulduk, ne olduğunu anlayamadık” dedi.

ANTALYA–ISPARTA YOLUNDA İKİNCİ FACİA

İlk kazanın şokunu atlatamayan Antalya’da kısa süre sonra ikinci bir acı haber geldi. Antalya–Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Polis ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için trafiği kontrollü olarak yönlendirdi.

AŞIRI HIZ VE YOL DURUMU FELAKETİ GETİRDİ

Kazalarla ilgili başlatılan soruşturmada ilk değerlendirmelere göre;

Otobüs kazasında yüksek hız ve direksiyon hâkimiyeti kaybı ,

, Otomobil kazasında ise aşırı hız ve kaygan zemin ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya’da özellikle yağışlı günlerde sürücülerin yaşadığı risk, bir kez daha can kayıplarıyla gündeme geldi. Evine sağ salim ulaşmayı bekleyen aileler, bir telefonla yıkıldı.

YETKİLİLERDEN UYARI VE İNCELEME

Kazaların ardından Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yetkililer, sürücülere özellikle kış koşullarında hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve ani manevralardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

TRAFİK GÜVENLİĞİ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Peş peşe yaşanan bu kazalar, Antalya’da trafik güvenliği sorununu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle şehirlerarası yollarda hız, denetim ve yol koşulları konusunda kalıcı önlemler alınması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Günün sonunda geriye kalan, yarım kalan hayatlar ve sessiz evler oldu.