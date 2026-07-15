ALANYA'NIN Büyükhasbahçe Mahallesi, Tavşandamı bölgesinde faaliyet gösteren Sır Restaurant, panoramik Alanya manzarası, zengin menüsü ve eğlence konseptiyle hem yerli hem de yabancı misafirlerin ilgi gösterdiği mekanlar arasında öne çıkıyor. Lezzetin yanı sıra eğlenceyi de ön planda tutan restoran, düzenlediği canlı performanslarla misafirlerine farklı bir gece deneyimi sunuyor. Mekanın sahnesinde düzenli olarak yer alan sanatçı Arda Övüç; saksafon, perküsyon ve modern dans gösterilerini bir araya getiren performansıyla geceye renk katarken, enerjisi ve seyircilerle kurduğu sıcak iletişimle büyük beğeni topluyor. Gün batımından itibaren Alanya'nın eşsiz manzarası eşliğinde yemek keyfi sunan Sır Restaurant, gecenin ilerleyen saatlerinde müzik ve görsel şovlarla eğlenceyi zirveye taşıyor. Özellikle doğum günü kutlamaları ve özel organizasyonlar için tercih edilen mekanda hazırlanan sürpriz konseptler, misafirlerin unutulmaz anılar biriktirmesine olanak sağlıyor. Kaliteli hizmet anlayışı, özenle hazırlanan lezzetleri ve canlı sahne performanslarını aynı çatı altında buluşturan Sır Restaurant, Alanya'da hem özel günlerini farklı bir atmosferde kutlamak isteyenlere hem de şehir manzarası eşliğinde seçkin bir akşam geçirmek isteyenlere hitap etmeye devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi