Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen bir ihbar üzerine Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda kritik bir gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, menşei belli olmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan yaklaşık 300 kilogram kırmızı et ele geçirildi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı incelemelerde, etlerin nakil belgesinin bulunmadığı ve soğuk zincir şartlarının tamamen ihlal edildiği anlaşıldı. Kaldırım üzerine bırakılan şüpheli etlerin, bölgedeki çeşitli işletmelere dağıtılmak amacıyla getirildiği öne sürüldü.

İMHA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

İlgili kurumların ortak çalışmasıyla tutanak altına alınan kaynağı belirsiz ürünler, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden 300 kilogram et, yetkililerin gözetimi altında kontrollü bir şekilde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

SOĞUK ZİNCİR NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Kırmızı et gibi çabuk bozulabilen hayvansal ürünlerde soğuk zincirin kırılması, tehlikeli gıda zehirlenmelerine yol açan bakterilerin hızla üremesine neden oluyor. Uzmanlara göre, nakil belgesi olmayan ve menşei kanıtlanamayan etlerin tüketimi, ciddi halk sağlığı krizlerini beraberinde getirme riski taşıyor.

BELEDİYENİN DENETİM STRATEJİSİ NE YÖNDE?

Operasyonun ardından konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının en büyük öncelikleri olduğunu bildirdi. Güvenilir gıdaya ulaşımın vazgeçilmez bir hak olduğunu belirten Özçelik, hijyen kurallarına aykırı ve kaynağı belirsiz hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini, ilçe genelinde denetimlerin tavizsiz şekilde süreceğini aktardı.