ORTA boy bir muz yaklaşık 34 miligram magnezyum içeriyor. Magnezyumun kasların gevşemesine yardımcı olduğu ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını desteklediği biliniyor. Bazı araştırmalar, yeterli magnezyum alımının melatonin üretimini destekleyebileceğini ve stres hormonu kortizol seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

KİVİ SEROTONİN DESTEĞİ SUNABİLİR

Dr. Breus'un dikkat çektiği bir diğer besin ise kivi oldu. Uzman, kivinin serotonin üretimini destekleyerek rahatlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Serotonin, ruh halinin düzenlenmesinin yanı sıra uykuya geçiş sürecinde de önemli rol oynayan nörotransmitterlerden biri olarak kabul ediliyor.

ANANAS VE MELATONİN İLİŞKİSİ

Paylaşımda ananasın da doğal olarak melatonin içerdiğine değinildi. Melatonin, vücudun biyolojik saatini düzenleyen ve uyku-uyanıklık döngüsünde görev alan temel hormonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle melatonin içeren besinlerin uyku düzenine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

KALSİYUM ZENGİNİ YOĞURT DA ÖNERİLER ARASINDA

Uyku uzmanına göre yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin besinler de kaliteli uyku açısından önem taşıyor. Kalsiyumun, melatonin üretiminde görev alan mekanizmaları destekleyebileceği ve sağlıklı bir uyku sürecine katkı sunabileceği belirtildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Bilimsel çalışmalar, magnezyumun uyku kalitesinin korunmasına katkıda bulunabileceğini gösterse de araştırmaların büyük bölümü besinlerden alınan magnezyumdan ziyade magnezyum takviyeleri üzerine gerçekleştirildi. Bu nedenle yalnızca muz tüketiminin uyku sorunlarını tek başına çözebileceğine dair güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.

UZMANLARDAN DENGELİ YAKLAŞIM UYARISI

Uzmanlar, muz, kivi, ananas ve yoğurt gibi besinlerin uyku kalitesini destekleyebileceğini ancak tek bir besinin kronik uyku problemlerini ortadan kaldırmasının mümkün olmadığını vurguladı. Kaliteli uyku için dengeli beslenme, düzenli uyku saatleri, stres yönetimi ve gerektiğinde sağlık profesyonellerinden destek alınmasının en etkili yaklaşım olduğu belirtildi.

Kaynak: MYNET