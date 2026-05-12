Erzincan’da uzun süredir devam eden çoban bulma sorunu, hayvancılık sektöründe yeni bir uygulamayı gündeme taşıdı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin artan maliyetler nedeniyle personel bulmakta zorlandığı kentte, çözüm Afganistan’dan getirilen işçilerde arandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Afganistan’dan getirilen çobanlar, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından işletmelerde çalışmaya başladı.

150 BİN TL’YE KADAR ÇIKMIŞTI

Bölgedeki üreticiler, özellikle son iki yılda çoban maaşlarının ciddi seviyelere ulaştığını belirtti. Aylık ücretlerin bazı işletmelerde 70 bin TL ile 150 bin TL arasında konuşulduğu ifade edilirken, birçok üreticinin bu maliyetleri karşılamakta zorlandığı kaydedildi.

Hayvancılıkla uğraşan işletme sahipleri, yüksek maaş tekliflerine rağmen çalışacak personel bulamadıklarını söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde genç nüfusun sektörden uzaklaşmasının iş gücü açığını büyüttüğü belirtiliyor.

AFGAN ÇOBANLAR GÖREVE BAŞLADI

Uygulama kapsamında Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar’ın, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlandığı ve sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak işe başladığı öğrenildi.

Sektör temsilcileri, Afgan çoban uygulaması sayesinde işletmelerin rahat nefes almasını bekliyor. Üreticiler, özellikle yılın yoğun dönemlerinde sürülerin bakımı için personel ihtiyacının kritik hale geldiğini ifade ediyor.

DİĞER İLLERE YAYILABİLİR

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen dönemde farklı illerde de uygulanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’daki hayvancılık merkezlerinde benzer iş gücü sorunlarının yaşandığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre Türkiye’de kırsalda çalışacak personel sayısının azalması, tarım ve hayvancılık sektöründe yeni iş gücü modellerini gündeme getiriyor.