DOĞA sporlarıyla buluşturan 12 kilometrelik orta derece zorlu ve keyifli parkurda Alanya, Konya ve Antalya’dan farklı yaş gruplarında 180 kişilik doğa ve tarih sever bir araya geldi. Kültürel belleği tazeleyen bu anlamlı yürüyüşte Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu, Şahin Ararat ve Hüseyin Güney de yer alarak katılımcıların heyecanına ortak oldu.

DURUCA GÖLÜ’NDEN YENİCEPAZAR YAYLASI’NA TARİH YOLCULUĞU

Arkeolog Osman Yılmaz ve Antalya Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Başkanı (ADDK) Tuncer Koç’ un rehberliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca katılımcılar, bölgenin saklı kalmış güzelliklerini keşfederken, kadim kervan yolunun tarihi önemini uzmanından dinleme fırsatı buldu. Duruca Gölü – Gürlevik Pınarı – Yenicepazar Yaylası güzergahında uzanan rota boyunca doğaseverler, Alanya’nın yayla kültürünü ve tarihi dokusunu adımlayıp, unutulmaz bir gün geçirdi.

SAYAN: SELÇUKLU'NUN İKİ BAŞKENTİNİ ORTAK TARİHTE BULUŞTURDUK

Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, “Alanya ve Konya’nın ortak bir tarihi var. Her iki şehir de Selçuklu'ya başkentlik yapmış. Bu iki başkentin arasını Keykubat Göç ve Kervan Yolu ile birleştirelim istedik. Bunu da gerçekleştirdik ve bir protokol imzaladık. Bu tür organizasyonlarla bölgemizi, yaylalarımızı ve göllerimizi bir taraftan gelişmesi, bir taraftan temiz kalmasına sizlerle birlikte öncülük edeceğiz. Bu organizasyondaki ikram ve destekler için Alanya Belediyesi’ne, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’ a ve emeği geçen herkese teşekkür eder tüm katılımcıları tebrik ederim” dedi.

KOÇAK: ATALARIMIZIN İZİNDE SULTAN KEYKUBAT’IN FETİH YOLUNDAYIZ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise şunları söyledi, "Konya Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı olarak protokol imzaladık ve bu güzel coğrafyayı tanıtmak, gündeme getirmek istiyoruz. Atalarımızın geçtiği, göçtüğü yolları yeniden deneyimledik. Geçtiğimiz yolların bir kısmı Sultan Alaaddin Keykubat’ın ‘Fetih Yol’ ya da ‘Alanya Kışlık Başkenti’ olduğu için Alanya'ya gittiği yollar. Bizim için çok kıymetli bir proje. Projenin hayata geçirilmesi için bize destek veren başta Süleyman Bey’e, bize rehberlik ve danışmanlık sağlayan ve her zaman yanımızda olan Osman beye, Tuncer beye ayrıca ikram ve destek hizmetleri için personel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha güzel organizasyonda birlikte olmak dileğiyle tüm katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Etkinlik, yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcıların doğa ve tarih dolu anıları paylaşması ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Yayla Şantiyesi' nde ikram yemeğiyle sona erdi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN