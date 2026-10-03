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Aynı dosya kapsamında hakim karşısına çıkan diğer iki şüpheli hakkında ise tutuksuz yargılama kararı verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin'in, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında detaylı iddianamenin hazırlanması bekleniyor.

Sulh ceza hakimliği, dosyayı incelemesinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

İstanbul'da futbol dünyasını yakından ilgilendiren "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki ilk yargı süreci sonuçlandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

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