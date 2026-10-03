A Milli Futbol Takımı'nın UEFA

Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile deplasmanda oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın son anlarında gelen bu ceza, takımın bir sonraki maç planlamasını doğrudan etkiledi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç oyuncu, UEFA'nın resmi maç raporlarına göre 90+2. dakikada hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu gelişmeyle birlikte turnuva statüsü gereği kart sınırını aşan futbolcu, bir sonraki resmi müsabaka için uygunluğunu kaybetti.

İTALYA KADROSUNA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Belçika karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından teknik heyet, hücum hattındaki eksikliğe göre yeni bir kurgu hazırlamak durumunda kaldı. Kart cezası kesinleşen milli yıldız, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada sahada yer alamayacak.

ROTA YENİDEN BELİRLENİYOR

Uluslar Ligi fikstüründe gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren İtalya maçı öncesinde yaşanan bu eksiklik, ay-yıldızlı ekibin hücum organizasyonlarında mecburi bir rotasyona gideceğini gösteriyor. Takımın oyun planında önemli bir yere sahip olan Arda'nın yokluğunda, orta saha bağlantılarının nasıl şekilleneceği maç saatinde netleşecek.