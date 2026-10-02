İngiltere'de sonbahar aylarında azalan görüş mesafesiyle birlikte, trafikte farların ve selektörün yanlış kullanımı yeniden gündeme geldi. Karayolu Trafik Kuralları'na göre, karşı yönden gelen sürücüleri polis denetimi veya hız kamerası hakkında uyarmak amacıyla selektör yapmak yasa dışı kabul ediliyor.

Araç sigortası uzmanlarının aktardığına göre, farların yalnızca sürücünün kendi varlığını bildirmek için kullanılması gerekiyor. İngiltere'deki 1996 tarihli Polis Yasası'nın 89. maddesi uyarınca, radar uyarısı yapmak polisin görevini engellemek sayılıyor ve sürücülere 1000 sterline kadar para cezası uygulanabiliyor. Yönetmeliğin 110 ve 111. maddeleri, farların farklı bir mesaj iletmek veya diğer sürücüleri korkutmak için kullanılamayacağını açıkça belirtiyor.

UZMANLARDAN DOLANDIRICILIK UYARISI

Konuya ilişkin açıklama yapan Quotezone CEO'su Greg Wilson, selektör yapmanın genellikle kibar bir jest olarak algılandığını ancak yanlış kullanımın ciddi kafa karışıklıklarına yol açtığını bildirdi. Wilson, farların amacına uygun kullanılmamasının hem trafik güvenliğini riske attığını hem de ağır yaptırımları beraberinde getirdiğini vurguladı. Ayrıca uzmanlar, yol verme bahanesiyle selektör yapıp ardından kasıtlı kaza çıkaran ve haksız tazminat talep eden dolandırıcılık şebekelerine karşı da sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor.

TÜRKİYE'DE YASAL YAPTIRIMI NEDİR?

Türkiye'de ise selektör kullanımının yasal sınırları farklı bir boyutta ele alınıyor. Sadece Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesilmekle kalınmıyor; trafikte gereksiz ve art arda selektör yaparak diğer araçları sıkıştırmak Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ediyor. Yargıtay'ın emsal kararlarına göre bu tür tacizkar eylemler, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu kapsamında değerlendirilerek sürücüler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapılabiliyor.