Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TARGET projesi kapsamında, tarım ve gıda sektöründeki yatırımlara uzun vadeli finansman desteği verilecek. Ziraat Bankası ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan protokole göre, Dünya Bankası kaynaklı fonlar üreticilerin kullanımına sunulacak.

İmza töreninde aktarılan bilgilere göre, proje ile tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve değer zincirinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katıldığı törende, tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yapıldı. Yeni kredi paketi, tüzel kişi statüsündeki işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

FİNANSMAN ŞARTLARI NELER?

Yatırımcılar, proje bedelinin yüzde 80'ine kadar geri ödemeli destek alabilecek. İşletmelere, proje büyüklüğüne bağlı olarak 10 milyon dolara kadar kredi sağlanacak. Finansman paketi, azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıla kadar vade imkanı barındırıyor. Sağlanan kaynak; yeni tesis inşası, makine ve ekipman alımı gibi alanlarda kullanılabilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On yıllık süreçte toplam 5.3 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen projenin ilk fazında 750 milyon dolarlık kaynak dağıtılacak. TKDK'nın duyurusuna göre, proje çağrılarının 2026 yılı sonuna kadar yapılması ve kredi kullandırımlarının 2027'de başlaması planlanıyor. Başvurusu onaylanan projelerin ödemeleri, Ziraat Bankası üzerinden yatırımın ilerleme seviyesine (hak ediş) göre işletme hesaplarına yatırılacak.

BÖLGESEL TARIMA OLASI YANSIMASI NASIL OLACAK?

Akdeniz bölgesinde örtü altı tarım ve tropikal meyve üretiminde öne çıkan Alanya'daki yatırımcılar için bu finansman, tesis modernizasyonu açısından yeni bir fırsat sunuyor. Özellikle sera otomasyonu ve tarımsal işleme tesisleri kurmak isteyen yerel işletmelerin, 2026'daki başvuru sürecine şimdiden proje hazırlayarak girmesi muhtemel bir avantaj yaratacak.