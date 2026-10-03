İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Manchester United forması giyen 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in transferinde Juventus ve Milan ile rekabet ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin sunduğu ekonomik şartların, mali zorluk yaşayan İtalyan kulüplerine kıyasla oyuncu cephesinde daha cazip bulunduğu aktarıldı.

İNGİLTERE'DE SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

İngiliz basınının aktardığına göre, Manchester United ile Bruno Fernandes arasında sözleşmedeki opsiyon maddesi üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı. Tarafların yeni bir anlaşmaya varamaması, deneyimli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Galatasaray yönetiminin, yaz döneminde gerçekleşmeyen bu transferi yeniden gündemine aldığı bildirildi.

OCAK AYINDA TRANSFER MÜMKÜN MÜ?

Uluslararası transfer kuralları gereği, sözleşmesinin bitimine altı ay kalan futbolcular başka kulüplerle ön protokol imzalayabiliyor. Fernandes'in mevcut sözleşmesini uzatmaması halinde Galatasaray, ocak ayında resmi görüşmelere başlayarak sezon sonu için bonservis bedeli ödemeden transferi bitirme hakkına sahip olacak. Ancak Manchester United'ın oyuncudan gelir elde etmeyi hedeflemesi durumunda, İngiliz devinin talep edeceği bonservis bedeline bağlı olarak sürecin kış transfer döneminde de hızlanabileceği belirtiliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon ise İngiliz ekibiyle 37 maçta görev alarak 9 gol ve 22 asistlik performans sergilemişti.